Sommet intercoréen : Moon Jae-in au volant du rapprochement

*Kim Jong-un est venu fin mars rassurer les dirigeants chinois à bord de son train blindé. Pour les Japonais, la situation est plus délicate. La Corée du Nord a annoncé renoncer à tester ses missiles de moyenne et longue portée. Elle n’a rien dit concernant ses missiles à courte portée qui menace directement l’Archipel. **Seo Hoon, le directeur des services de renseignements sud-coréens, et Chung Eui-yong, le conseiller à la sécurité intérieure au sein de la présidence sud-coréenne.

Le sommet de vendredi et les événements de ces dernières semaines rappellent que le destin des deux Corées est intimement lié. Pyongyang est revenu sur le devant de la scène internationale à l’occasion de ce rapprochement. Séoul aussi, et peut-être même davantage. Le premier effet positif pour l’administration sud-coréenne se mesure d’abord en interne. Malgré la hausse du chômage, malgré une croissance qui ralentit et malgré le fait qu’une majorité des Sud-Coréens continuent de douter de la sincérité de Pyongyang, la côte de popularité de Moon Jae-in approche les 68 %. Inaudible pendant de longues années sur les questions touchant directement la péninsule, la Corée du Sud a repris toute sa place dans les négociations ; alors que Pékin et Tokyo s’inquiètent au contraire d’être mis de côté dans le processus*. Séoul entend ainsi continuer à accompagner la reprise du dialogue entre Washington et Pyongyang. Deux hommes qui font partie de la garde rapprochée du président Moon** étaient présent à la réunion préparatoire de Pyongyang le 5 mars dernier. La présidence sud-coréenne espère qu’au moins l’un d’entre eux assistera au sommet entre les États-Unis et la Corée du Nord qui pourrait se tenir le mois prochain. Le lieu n’a pas encore été trouvé. Sur le plan logistique, la Corée du Nord ne dispose pas d’avion de type Air Force One, souligne une source diplomatique. La Mongolie pourrait être un terrain neutre, mais sur ce plan comme sur tout ce qui concerne cette éventuelle future rencontre, pour l’instant rien n’est encore arrêté.