Face à la Chine, le Japon bouge encore en Asie du Sud-Est

La présence économique chinoise dans le Sud-Est asiatique débute avec le lancement en 1999 du plan « Going out ». Depuis 2010, les Chinois investissent en moyenne deux fois plus que les Japonais et privilégient Singapour et les pays voisins (hors Vietnam). Du fait de cette entrée plus tardive, le stock d’investissements chinois en Asie du Sud-Est équivaut seulement à la moitié du Japon. Mais en dépit de cette présence plus forte, le Japon exporte trois fois moins que la Chine vers la région ! Comment expliquer ce contraste ? A l’heure de la mondialisation, évaluer l’empreinte commerciale d’un pays à l’aune de ses parts de marché ne suffit plus. Selon les statistiques japonaises , le chiffre d’affaires des filiales nippones en Asie du Sud-Est représente trois fois le montant des exportations du Japon vers la région. Les voitures Toyota ou Mitsubishi, les motos Honda ou Suzuki et autres équipements électroniques dominants sur le marché, sont fabriqués par les succursales japonaises, des produits parfois distribués par des grandes enseignes nippones. Ce n’est pas le cas pour les produits chinois, dont une proportion élevée de composants sont intégrés dans les chaînes globales de valeur. Ils sont plus souvent exportés que fabriqués et distribués en Asie du Sud-Est. Ainsi, malgré les apparences, le Japon est le principal acteur étranger dans une région qu’il a longtemps considérée comme son pré-carré. Une prééminence contestée, même dans les secteurs dominés par le Japon comme les trains à grande vitesse.