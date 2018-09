La Chine, Trump et le piège de Thucydide

Les États-Unis conserveront-ils leur avantage dans les hautes technologies et dans l’intelligence artificielle ? C’est un enjeu bien plus stratégique. En fermant leur marché, les Chinois ont construit l’équivalent des GAFA, avec Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, dont les services n’ont rien à leurs envier. Le plan « Made in China 2025 » vise à renforcer l’industrie chinoise dans une dizaine de secteurs dont la robotique et l’IA, où l’avance américaine se réduit. Au congrès de l’Intelligence artificielle à la Nouvelle Orléans en février dernier, Américains et Chinois ont presque fait jeu égal dans le nombre de communications acceptées. Par contre, la Chine a pris l’avantage sur les États-Unis dans la mise en œuvre de l’IA : elle dispose du plus grand réservoir de données et son gouvernement ne protège pas la vie privée des citoyens