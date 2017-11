Le tropisme asiatique des États-Unis

Les chefs d’État des pays de l’APEC se réunissent à Da Nang ce jeudi 9 novembre. La Coopération économique de l’Asie-Pacifique rassemble les économies et non les pays riverains du Pacifique. Une subtilité qui permet à Taïwan d’y participer avec la Chine, Brunei, le Canada, l’Indonésie, le Japon, la Corée, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et les États-Unis. En organisant le premier sommet de l’APEC à Seattle en 1993, le président Bill Clinton prévenait les Européens que si le « Grand Marché » créé l’année précédente se transformait en « forteresse », l’Amérique basculerait vers l’Asie. Vingt ans plus tard, Barack Obama adoptait la stratégie du « pivot vers l’Asie », abandonnée ensuite par Donald Trump : le nouveau locataire de la Maison Blanche a refusé de ratifier le Partenariat Transpacifique, le TPP, le jour de sa prise de fonction, le 20 janvier 2017. Ce dimanche 3 novembre, il déclarait s’envoler pour « l’Indo-Pacifique » . Deux siècles de commerce extérieur américain montrent que le tropisme asiatique des États-Unis date de leur indépendance et que, face à l’émergence de rivaux, les Américains ont eu les mêmes réactions.

Les États-Unis en Asie

À la fin du XVIIIème siècle, Américains et Asiatiques partagent une même opposition à la Compagnie des Indes Orientales. Protestant contre une taxe sur les importations de thé, des Américains occupent un navire de la Compagnie anglaise et jettent à la mer des ballots de thé : la « Boston Tea Party » est le premier acte de la guerre d’indépendance. Libérés de la tutelle britannique, les Américains sont confrontés à l’interdiction imposée par la marine anglaise de commercer avec les Caraïbes. Des marchands s’embarquent alors vers l’Asie pour vendre des peaux de loutre et du ginseng à la Chine. Plus tard, ils achètent de l’opium dans l’Empire Ottoman et en Inde, et le revendent en Chine

Les partenaires asiatiques des États-Unis

Jusqu’en 1880, la Chine est le premier partenaire asiatique des États-Unis. Elle cède ensuite la place au Japon qui vend des biens traditionnels – soieries, céramiques, laques, papier – aux pays industrialisés et des produits manufacturés – tissus et filés de coton, conserves alimentaires, ciment ou allumettes – à leurs colonies. La Première Guerre mondiale donne un coup de fouet aux exportations nippones et dans les années 1930, le Japon devient le quatrième exportateur mondial (après les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Allemagne). L’Amérique est alors son deuxième partenaire commercial après la Chine. Mais la crise de 1929 et l’adoption des tarifs Smooth Hawley affectent les échanges nippo-américain avant la détérioration des relations bilatérales qui s’achève sur la guerre.

Après la reconstruction de l’après-guerre et trois décennies de croissance, le Japon devient le premier partenaire des États-Unis. Les commentateurs inventent le terme de Nichebei (Nihon pour Japon et Bei pour États-Unis) pour décrire l’imbrication des deux économies. Les entreprises nipponnes investissent en Amérique et le Japon investit ses excédents commerciaux en bons du Trésor. La montée en puissance de l’économie japonaise suscite un « Japan Bashing » par les hommes politiques qui accusent le pays du soleil levant de désindustrialiser les États-Unis. En septembre 1985, concluant à la surévaluation du dollar, le G5 demande au Japon et à l’Allemagne de relancer leur demande. La réévaluation du Yen (endaka) amène les entreprises japonaises à délocaliser vers les pays asiatiques qu’elles transforment en tremplins vers le marché américain. Ce qui diminue la part du commerce nippo-américain augmente celle du commerce avec le reste de l’Asie.

La reprise des échanges entre les États-Unis et la Chine précède la visite du président Nixon à Pékin en 1971 et la normalisation des relations diplomatiques. Ces échanges augmentent lentement : en 1978, l’Amérique échange encore huit fois plus avec Taïwan qu’avec la Chine populaire vingt fois plus peuplée. Il fait attendre l’attribution du statut de la « nation la plus favorisée » en 1980 pour assister à une poussée vigoureuse des exportations chinoises, qui s’envolent après l’adhésion de la Chine à l’OMC en 2001. La Chine investit son excédent en bons du Trésor et l’imbrication des économies américaine et chinoise amène à évoquer la « Chinamerica » – véritable réincarnation du Nichibei ! Les Américains dénoncent alors la sous-évaluation du yuan qui expliquerait la désindustrialisation de leur pays. Le creusement du déficit américain avec la Chine, qui a continué depuis l’élection de Donald Trump, s’est accompagné de la baisse des excédents japonais, coréen et taïwanais. En délocalisant en Chine, les entreprises de ces pays ont « transféré » leurs excédents. Le processus continue avec le Vietnam et le Cambodge qui accueillent actuellement les entreprises chinoises et les filiales asiatiques, ce qui contribue à la hausse de la part des échanges avec ces pays dans le commerce extérieur américain.