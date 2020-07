L’Asie attend les touristes chinois

Jusqu’en janvier 2020, 15 000 chinois arrivaient chaque jour à l’aéroport de Séoul. Ils n’étaient plus que 438 le 29 mars, et plus aucun le 6 avril. La pandémie et une émission satirique de Hong Kong, China Uncensored , ont été l’occasion de découvrir l’existence d’un projet labellisé « Nouvelles Routes de la Soie » en Corée du Sud, un pays qui n’a pourtant pas adhéré à la « Belt and Road Initiative (BRI). Il s’agit du « China Cultural Complex Town » – qui apparait sur le site de la BRI –, soit un vaste ensemble situé à Jindo, une île de la province de Gangwon, avec résidence immobilière qui vise à encourager le tourisme chinois dans la péninsule. La lettre d’intention (MOU) a été signée entre le gouverneur de la province, membre du Parti démocrate de Corée au pouvoir à Séoul, et le Parti communiste Chinois.