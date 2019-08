Chine-Amérique : les risques d'une guerre monétaire

Interrompues au mois de mai, les négociations sino-américaines ont repris à Shanghai à la fin du mois de juillet. Les deux parties n’apportant aucune nouvelle proposition, la réunion présentée comme constructive s’est rapidement conclue sur l’annonce d’une prochaine session en septembre aux États-Unis. Aura-t-elle lieu ? Quelques heures après le retour de la délégation américaine, Donald Trump a accusé la Chine de ne pas tenir ses promesses – achat de produits agricoles et limitation des ventes de fentanyl*. Le président américain a menacé de porter à 10 % – au lieu de 25 % prévus avant la trêve d’Osaka – les droits de douane sur 300 milliards de dollars d’importations à partir du 1er septembre. Cet élargissement touchera de nombreux biens de consommation qui avaient été épargnés jusqu’à maintenant. Le tweet présidentiel et la mesure de rétorsion de la Chine – suspension des achats de produits agricoles américains – ont signalé la fin de la trêve. Les bourses ont chuté et la parité de la monnaie chinoise qui approchait des 7 yuans par dollar, le taux le plus élevé depuis 2008, a franchi ce seuil le 6 août. Le Trésor américain a aussitôt réagi en accusant la Chine de manipuler sa monnaie.

Survenant un mois après la trêve d’Osaka, la menace d’une nouvelle hausse des droits de douane a suscité une double demande forte en dollar : celle des entreprises chinoises qui anticipent une baisse de leurs recettes en devises et celle des sociétés endettées en dollars qui redoutent les conséquences d’une baisse du yuan pour financer le service de leur dette. Le marché des changes est administré : chaque jour, la People Bank of China (PBOC) détermine un taux pivot, proche de la parité du jour précédent, autour duquel elle autorise une fluctuation de plus ou moins 2 %. Pour empêcher que le taux de change ne s’établisse au-delà de cette bande, elle intervient en achetant ou en vendant des dollars. Le 6 août, la PBOC a fixé un taux pivot plus faible que celui attendu par les marchés et ce signal a déclenché une hausse du dollar d’1,8 % qui, en passant de 6,9 à 7,03, a dépassé le plafond des 7 yuans présenté auparavant comme infranchissable. Les marchés financiers ont fortement réagi. Ils redoutent que la guerre commerciale ne dégénère en une guerre des monnaies qui pourrait embraser l’Asie. La région qui échange plus de biens et services (tourisme) avec la Chine qu’avec les États-Unis, est plus sensible aux fluctuations du yuan que du dollar : le 7 août, les banques centrales d’Inde et de Thaïlande ont diminué les taux d’intérêt.