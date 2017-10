La Corée du Sud va-t-elle changer de moteur économique ?

La restructuration a deux objectifs : imposer plus de transparence aux chaebols et réformer le système de participations croisées entre filiales qui permet aux familles des fondateurs de détenir un pouvoir considérable. Ce contrôle serait de 25 % chez Samsung, 30 % chez Hyundai et 37 % chez SK et LG. L’absence de transparence explique le « Korean discount » : la valorisation boursière de leurs filiales est inférieure à ce que l’on attendrait de groupes aussi puissants. Depuis plusieurs années, les chaebols se redéploient sur le marché coréen en entrant dans des activités de services (agences de voyages, voire des chaines de pâtisserie), où leur seul avantage est un meilleur accès au crédit bancaire. La concentration de l’économie autour des ces grands groupes crée un tel dualisme parmi les salariés, qu’elle a contribué à la transformation de la Corée devenue l’un des pays les plus inégalitaires en Asie. Depuis 2000, la part du revenu du premier décile et du 1 % le plus riche a augmenté de respectivement de 31 % à 44 % et de 6,6 % à 12 % du revenu