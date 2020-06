De l'Europe à la Chine, des montagnes de dettes sans limite ?

*James Macdonald, A Free Nation Deep in Debt, The Financial Roots of Democracy, Fakkar, Straus and Giroux, New York, 2003, p. 73.

La première référence connue à une dette publique est celle de la déclaration du Grand Conseil de Venise faite en 1171*. Elle impose un emprunt forcé aux familles les plus riches, leur offrant en contrepartie une rente annuelle, très modérée pour l’époque, de 5 %, afin de financer une expédition punitive contre l’empereur byzantin Manuel Ier qui cherche à renforcer son monopole sur le commerce avec l’Orient et la mer Noire. Il a mis en prison une dizaine de milliers de marchands vénitiens présents à Byzance. L’emprunt est en théorie remboursable mais sans date fixe et dépend des résultats de la guerre.