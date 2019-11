La Chine rebat les cartes en Méditerranée

Commencées en novembre 2008, les négociations ont abouti un an plus tard et Cosco est devenu l’opérateur des quais II et III pour une période de 35 ans, le quai I continuant d’être géré par le port du Pirée. L’armateur chinois a modernisé les installations et réformé drastiquement la gestion des quais : division par deux des effectifs et multiplication par trois de la productivité, réduction des coûts de travail – ce que raconte le maire d’Athènes Riviera, Grigoris Konstantellos, dans ce podcast . Résultat : l’amélioration de la productivité et le trafic apporté par Cosco ont redressé l’activité des quais II et III, qui a été bien plus rapide que celle du quai 1. Au fret amené par Cosco, s’est ajoutée l’activité générée par Hewlett Packard (HP). Au terme d’un accord avec l’armateur chinois, la multinationale américaine a quitté Rotterdam pour installer au Pirée sa base logistique. De là, elle distribue ses produits dans les marchés du sud de la Méditerranée et envoie par train des composants aux usines d’assemblage de Foxconn, établies en République tchèque.