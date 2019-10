La Chine maritime et navale (2/7) : avant Zheng He, les Austronésiens à la barre

*Manguin, « Austronesian Shipping in the Indian Ocean: From Outrigger Boats to Trading Ships », in Gwyn Campbell, Early Exchange between Africa and the Wider Indian Ocean World, 2016, pp. 51-76.

Les premiers Européens à aborder Madagascar sont des Portugais, en 1506. Dans ses Décadas da Ásia, le voyageur et historien Diogo do Couto (1542-1616) écrit : « [Les Javanais…] sont tous très compétents dans l’art de la navigation, dans la mesure où ils prétendent être les navigateurs les plus anciens. […] Il n’y a aucun doute qu’ils ont navigué jusqu’au Cap de Bonne-Espérance et qu’ils ont été en contact avec la côte extérieure [c’est-à-dire, orientale] de l’île de São Lourenço [Madagascar] où l’on trouve de nombreux indigènes de couleur et javanisés qui disent être leurs descendants. » Au début du XVIème siècle, les Portugais, grands navigateurs eux-mêmes, reconnaissaient ainsi les qualités de navigateurs des Javanais.