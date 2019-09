Voiture électrique en Chine : le pari risqué des stations d'échange de batteries

La diffusion du véhicule électrique génère une tension constante entre technologie et usages, caractéristique centrale de la notion de « bien système » . L’électromobilité met en jeux les réseaux de recharge, de suivi en temps réel de la batterie et plus largement l’infrastructure électrique. Le gouvernement chinois a déjà dépensé près de 60 milliards de dollars sur la dernière décennie pour faire émerger la filière industrielle des véhicules à énergie nouvelle. Au-delà des subventions et des quotas de production, la dimension systémique de l’électromobilité implique de soutenir des normes techniques uniformes et ouvertes. Les rendements d’échelle ainsi générés permettront de faire définitivement basculer l’automobile dans une approche servicielle. Un Internet de l’électromobilité reste à dessiner.