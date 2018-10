Economie

Pourquoi les touristes chinois se ruent sur la Thaïlande

Les "Zero dollar tours" organisés par les tours-opérateurs chinois ont participé à déclencher la vague touristique de Chine en Thaïlande. (Source : South China Morning Post

De 5 à 10 millions entre 2014 et 2018. En l’espace de quatre ans, la Thaïlande a vu doubler le nombre de touristes chinois. Quelles sont les raisons de cette « ruée » ? Quel est son poids dans l’économie de la Thaïlande ? Jusqu’où peut aller la tendance ?

Fin septembre, à l’aéroport de Dong Muang un officier de police a giflé un touriste chinois qui n’avait pas les documents requis pour l’entrée en Thaïlande. La vidéo de cette altercation a envahi la toile à la veille du long week-end du 1er octobre lors de la fête nationale. Cinq mois après la disparition de plusieurs dizaines de touristes chinois dans un naufrage qui avait provoqué la chute de 12 % des entrées en août, le Premier ministre thaïlandais se devait de réagir ! Il a aussitôt adressé ses excuses à la Chine ( voir la vidéo ).

Depuis l’arrivée au pouvoir en Thaïlande de la junte militaire, le tourisme est le moteur le plus dynamique de l’économie. Après avoir longtemps caracolé en tête du palmarès de la croissance en Asie du Sud-Est, le pays est à la traîne. Ce ralentissement a des causes structurelles : l’évolution de la démographie et la baisse des entrées sur le marché du travail. Mais il s’explique également par l’endettement des ménages et plus encore, par l’incertitude politique qui érode la confiance des investisseurs. Rapporté au PIB, l’investissement privé a fortement diminué depuis le coup d’État. En outre, non seulement la Thaïlande attire moins les IDE mais au cours des trois dernières années, les entreprises thaïlandaises ont davantage investi à l’étranger que les étrangers n’ont investi en Thaïlande. Durant cette période, la croissance annuelle s’est élévé à 3,5 % l’an. Sans le tourisme, elle n’aurait pas dépassé 2,5 % par an.

Première destination des touristes chinois après Hong Kong

La Chine est devenue le premier émetteur mondial de touristes, avec dix millions en 2000, 57 millions en 2010 et 158 millions en 2018. Les marges de progression sont considérables car moins de 10 % la population possède un passeport. Depuis deux ans, la Thaïlande est la première destination des touristes chinois après Hong Kong mais devant le Japon et la Corée. Parmi les déclencheurs de cette fièvre chinoise, l’énorme succès du « road movie » sorti en 2012 : Lost in Thailand, ou les aventures de deux employés partis à la recherche de leur patron au « Pays du sourire ».

Autres raisons de la vague touristique chinoise en Thaïlande, un taux de change favorable – le bath s’est déprécié par rapport au dollar jusqu’en 2015 – et les propositions alléchantes des tours-opérateurs chinois basés en Asie du Sud-Est. Ces derniers appâtent les clients avec des séjours à des prix défiants toute concurrence, les « Zero dollar tours », les amènent dans des magasins gérés par des Chinois et font pression pour qu’ils achètent, allant jusqu’à confisquer les clés des chambres des récalcitrants ! Depuis 2016, l’administration thaïlandaise a fermé plusieurs de ces officines

La conséquence de ce boom du tourisme est la saturation des sites (fermeture de Phi Phi island et de plages à Phuket) et l’engorgement de tous les aéroports qui ont engagé des travaux d’extension.

Quel poids dans l’économie thaïlandaise ?

Les entrées en Thaïlande de touristes chinois ont doublé : de 5 à 10 millions entre 2014 et 2018. ce qui a propulsé le royaume parmi les premières destinations touristiques au monde. Accueillant beaucoup moins de voyageurs étrangers que la France (respectivement 37 et 87 millions), la Thaïlande la dépasse en termes de recettes. Avec 60 milliards de dollars, elle se classe au troisième rang mondial derrière l’Espagne et les États-Unis. Ces recettes en dollars ont augmenté plus vite que les entrées (50 % et 35 % entre 2014 et 2017). En 2018, les Chinois dépenseraient en moyenne 1 200 dollars par séjour. Par ailleurs, même si les voyages organisés sont le mode privilégié de voyage des Chinois, en Thaïlande ils sont proportionnellement plus nombreux à s’aventurer seuls (60 % des entrées sont individuelles).

Les revenus tirés du tourisme représentent un quart des exportations de biens. Quel est le poids de cette activité dans l’économie ? En Thaïlande comme partout ailleurs, il ne se réduit pas à la part de l’hôtellerie et de la restauration dans le PIB – 5,3 % en 2017. Le rôle du tourisme ne s’apprécie pas en mesurant l’offre – car le « tourisme » est un composite qui rassemble non seulement des services (hébergement, restauration) mais aussi les biens achetés par les touristes et ceux que se procurent les sociétés de services auxquels on ajoute les effets induits par les salaires versés à ces entreprises. La mesure des effets indirects et induits, selon les Comptes Satellites du Tourisme, montre qu’en Thaïlande le tourisme représente 14 % du PIB et emploie 6 millions de personnes

Les Chinois ne font pas que visiter la Thaïlande. En 2018, à Bangkok, un acheteur étranger sur deux d’appartement dans un condominium est de nationalité chinoise. L’effondrement de l’investissement immobilier chinois aux États-Unis, les mesures prises en Malaisie (suspension du projet de Forest City à Johore) et la fermeture du marché immobilier aux non-résidents après l’afflux d’investisseurs chinois en Nouvelle-Zélande amènent plus d’acquéreurs chinois en Thaïlande. L’IDE chinois dans le pays est modeste, dix fois moindre que le Japon depuis 2010, mais cela pourrait évoluer car la capitale thaïlandaise se classe à la dixième place parmi leurs destinations préférées.

Une manne pour Bangkok, une arme pour Pékin

Les touristes chinois ne montent pas plus au ciel que les arbres. Aussi serait-il imprudent de prolonger la tendance des cinq dernières années pour conclure qu’ils seront vingt millions de Chinois à visiter la Thaïlande en 2025. D’ores et déjà, la baisse de la parité du yuan qu’aggrave le conflit commercial sino-américain diminue les sorties. En outre, on ne peut pas exclure pour les années à venir un coup de froid entre les deux pays, comme ce fut le cas en Corée en 2017 après la réaction chinoise à l’installation d’un système de défense antimissile THAAD qui a provoqué la baisse des ventes automobiles, le boycott des magasins Lotte et la chute brutale (de 8 à 4 millions) des entrées de touristes. La manne touristique chinoise peut se transformer en arme car P ékin a les moyens de bloquer ou dissuader ses ressortissants de visiter pays donné