Une Corée du Nord "2.0", vraiment ?

*Son tout premier déplacement officiel à l’étranger depuis son arrivée au pouvoir sept ans plus tôt. **Essentiellement Kim Jong-un et sa sœur cadette Kim Yo-jong. ***Entamé en décembre 2011 au lendemain de la mort de son père Kim Jong-il, au pouvoir depuis 1994 et le décès de son grand-père Kim Il-sung, fondateur en 1948 de la République Populaire Démocratique de Corée (RPDC).

Dans ce maelström insolite de rencontres – n’oublions pas le déplacement fin mars de Kim Jong-un à Pékin* -, de sommets et autres réunions au plus haut niveau, il est amusant de relever combien la pourtant très isolée Corée du nord semble soudainement à son affaire pour planifier ces très complexes rendez-vous, les mettre en musique et profiter de leur large exposition extérieure pour en recueillir habilement la lumière. De Pyongyang (visite d’émissaires sud-coréens début mars) à Séoul et Pyeongchang (olympiades d’hiver), de Panmunjom – « Je suis venu ici pour mettre fin à une histoire de confrontation », déclarait Kim Jong-un le 27 avril – à Pékin, les rares porte-drapeaux** de la RPDC ont jusqu’alors remarquablement capitalisé sur ces diverses opportunités. Au point de parvenir – habilement, à peu de frais et sans risque – à présenter à la face du monde une image bien plus flatteuse et enjouée, presque joviale, de l’austère régime nord-coréen. A chacune de ces étapes furent distillés des messages politiques et des initiatives diplomatiques autrement plus glamour, inspirés et apaisants que le lot habituel des tirs de missiles, des menaces belliqueuses contre Séoul et Washington, des essais atomiques jalonnant jusqu’alors, dans la tension et l’appréhension du lendemain, le règne de Kim Jong-un***.