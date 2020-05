La Chine et les régions polaires (2/7) : comment Pékin trace sa route en Antarctique via l'Argentine et le Chili

*Entreprise touristique d’Hugo Hurevich, PDG de HH Travel, qui est entré dans le monde du tourisme en 1975, en tant que guide autorisé du ministère israélien du Tourisme, rejoignant le personnel des guides et des opérateurs des principales agences en Israël. Pendant de nombreuses années, il a travaillé pour le ministère du Tourisme et le ministère des Affaires étrangères, accompagnant des présidents, des chefs d’État, des ministres, des journalistes, lors de leurs visites officielles dans l’État d’Israël. **Cette entreprise chinoise fait partie du Trip.com Group. Ctrip, dont le siège est situé à Shanghai, a été fondé par James Liang, Neil Shen et Ji Qi en 1999. C’est une société cotée au NASDAQ depuis 2003, avec plus de 45 100 employés et plus de 400 millions de membres.

Du coté argentin, en décembre 2014, en pleine saison touristique antarctique, le journal China Daily a publié un article intitulé « Polar Magic » , faisant la promotion du port d’Ushuaïa comme la ville du bout du monde, et le point de départ vers l’Antarctique depuis lequel il faut juste traverser « un détroit » pour atteindre le continent gelé. La plupart des touristes, souligne aussi l’article, sont des propriétaires d’entreprises privées et des investisseurs avec leurs familles, ce qui nous permet de comprendre le caractère élitiste du tourisme antarctique : une expérience qui concerne les franges les plus riches de la population mondiale. Effectivement, selon le Chine Daily, il suffit de 30 heures pour voyager de Pékin à l’Antarctique, et cela coûte environ 19 300 dollars à chaque touriste. Il mentionne aussi le voyage de luxe offert par HHtravel* (une filiale de Ctrip**), une agence israélienne de tourisme d’élite, pour une valeur d’environ 28 600 dollars.