Japon : le réveil de la contestation contre les bases américaines à Okinawa

L’antimilitarisme n’est pas seul en cause dans le refus de la présence des GI’s à Okinawa. La récurrence d’agressions, accidents et viols commis par des soldats américains sur le territoire japonais a intensifié les frustrations. Le journal local Ryūkyū Shimpo recense ces incidents. Parmi les plus retentissants, le crash d’un hélicoptère de l’armée américaine sur le campus de l’Université d’Okinawa en 2013. En avril 2016, le viol et le meurtre d’une jeune fille exacerbe encore la colère des mouvements d’opposition. Des acteurs privés commencent alors à se mêler à la controverse à travers la création du Henoko Fund pour soutenir à la contestation. Ce fonds désigne Hayao Miyazaki comme son représentant public. Extrêmement populaire au Japon, le réalisateur mythique de films d’animation, icône du Studio Ghibli, est sans doute la personnalité japonaise la plus influente dans le monde. Miyazaki n’hésite pas à exprimer ouvertement sur son hostilité aux forces militaires comme son soutien au pacifisme japonais en général. « La démilitarisation d’Okinawa, a déclare-t-il, est essentielle pour la paix en Asie Orientale. » Dans une manifeste paru dans la revue mensuelle du Studio Ghibli, Neppu, il fustige le militarisme et l’amendement de la constitution pacifiste voulu par le Premier ministre Shinzo Abe. Parallèlement, le studio annonce le financement d’un parc naturel protégé sur une petite île okinawaïenne, avec l’intention de sensibiliser les enfants aux questions environnementales.