Alliance Chine-Russie : les leçons de Vostock

Les chiffres des unités déployées par l’armée chinoise à Vostock sont connus : près de 3600 hommes, 1000 véhicules, 30 avions et 1 frégate. Dans The Paper , le journaliste sépcialiste des affaires militaires Huang Guozhi compare les différents types de véhicules en démonstration. Sa conclusion : ni les Russes, ni les Chinois n’ont déployé leurs meilleurs matériels, mais la qualité des véhicules de transport de troupes (VTT) a été « équivalente ». Si l’APL n’a pas sorti de véhicules militaires blindés de Type-99A ni ZBD/Type-04, les Russes, souligne Huang Guozhi, ont été impressionnés par les VTT chinois à roues 8×8 Type-08, et leurs variantes Type-11 ou Type-09 équipés respectivement d’un canon de 105 mm et d’un obusier de 122/152 mm. À l’inverse, les Chinois auraient été frappés par les systèmes de défense antiaérienne russes intégrés et indépendants. L’APL ne dispose « d’aucun système pouvant tirer en mouvement et évoluer au rythme des forces – HQ-7, HQ-16 et autres -, et devant déployer plusieurs composants avant l’utilisation », rappelle The Paper. Pour Vostok-2018, les forces chinoises ont donc été dépendantes de la couverture antiaérienne russe.