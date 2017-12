La "Route de la Soie arctique" : les plans de la Chine et de la Russie pour dominer le pôle Nord

*Nom donné au passage du Nord-Est en russe (Северный Морской Путь – Severnyi Morskoï Put’).

Au-delà des rêves et des ambitions des uns et des autres, quels sont les avantages de ce passage maritime du Nord* par rapport aux autres voies commerciales maritimes aujourd’hui ? D’abord, lorsqu’il est entièrement libre de glaces, donc de juillet à septembre-octobre, il permet un temps de transport beaucoup plus rapide que la voie menant au canal de Suez. Le gain en temps serait d’un tiers environ. Il serait d’ailleurs encore plus flagrant pour les bateaux dits « overpanamax » qui ne peuvent emprunter les canaux et sont obligés de faire de longs détours par le cap de Bonne Espérance ou le cap Horn pour aller d’Asie en Europe. Ensuite, le fait que la quasi-totalité du trajet s’effectuerait dans un seul pays faciliterait les opérations douanières et même financières pour un gain de temps et d’argent sans doute non négligeable. Il faut d’ailleurs noter qu’une partie du trafic maritime en provenance d’Asie passe déjà par le Nord et qu’il a augmenté de 2 à plus de 5 millions de tonnes entre 2010 et 2015, avec une nette accélération entre 2013 et 2015