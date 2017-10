Entreprises

Pour éviter la crise, les entreprises d'Asie devront produire des "biens publics"

La rentrée des classes à Hô-Chi-Minh-Ville, le 5 septembre 2015. (Crédits : CITIZENSIDE/GIANG PHAM / via AFP)

La façon dont les Chinois expriment le mot « crise », 危机 (weiji), n’est plus inconnue : crise = danger + opportunité. Dans une Asie en folle expansion, l’idéogramme prendra tout son sens pour les entreprises appelées à participer à la production de biens dits « publics ».

En 2050, l’ASEAN devrait compter près de 800 millions d’habitants. A ajouter aux 3 milliards de la Chine et de l’Asie du Sud auxquels les 10 pays du bloc régional seront reliés par un réseau d’infrastructures multiples dont la construction ne fait que commencer. Et puis, il y a les chiffres de la « Route de la Soie » (Belt and Road Initiative), qui rattachera au cœur du monde sa nouvelle périphérie : Union européenne, Russie, pays nordiques, et même l’Afrique (2 milliards d’habitants en 2050) – cette Afrique où, comme dans certains pays d’Asie (lq Birmanie par exemple), seul un tiers de la population a accès à l’électricité.

Une telle transformation du poids relatif des régions du monde sera accompagnée d’énormes risques transnationaux. L’urbanisation forcée pourrait conduire à des crises environnementales, sociales ou à des crises migratoires. Elle posera la question de la sécurité alimentaire, alors que la production agricole, halieutique et d’autres produits de base est la plus dépendante du travail forcé, maintenant appelé « esclavage moderne ». Pour être un atout, la croissance démographique devra être accompagnée d’une fulgurante création d’emplois, qui pose à son tour la question de l’accès à l’éducation d’une masse de jeunes, et la question de la place des femmes dans des sociétés traditionnelles ou conservatrices. Le changement climatique est déjà assorti de son aréopage de problématiques : montée et acidification des océans, émissions de CO2, smog, transition énergétique, sauvegarde de la biodiversité restante, gestion de la forêt, accès à l’eau et partage des eaux douces en Asie. Mondialisation et intérêts géoéconomiques sont aussi une menace pour le patrimoine tant culturel (traditions, langues, artisanats) que physique (naturels et architecturaux), de même que le sera le tourisme de classes moyennes en pleine expansion. La santé, enfin, est, dans un monde connecté, un bien transnational : il n’est pas difficile d’anticiper les conséquences pour la croissance mondiale que pourrait avoir une épidémie qui se déclarerait dans une mégalopole de 100 millions d’habitants.

Il sera impossible de traverser ce siècle pacifiquement sans organiser la production de biens publics. C’est bien la raison pour laquelle la France tenait tant à négocier l’Accord de Paris sur son sol et pourquoi France et Allemagne se disputent la gouvernance du climat. Les économistes définissent un bien public (« public good ») comme non-rival et non-excluable : je ne peux priver mon voisin d’accès à ce bien et ma consommation ne diminue pas la sienne.

La liste des arguments qui placent les entreprises au cœur de la production de ces biens est longue. Les États sont limités à la fois par leur périmètre et leurs ressources : leurs prérogatives étant par définition nationales, ils sont partiellement amputés lorsqu’il s’agit de produire des biens transnationaux. De plus, ils manquent de ressources financières et humaines (talent scientifique, technique et créatif). L’entreprise, même aujourd’hui la PME, est par définition globale. Elle est une machine à innover et si elle ne l’est pas, ses jours sont comptés. Elle a bien évidemment intérêt à structurer son environnement, puisque c’est dans cet environnement qu’elle recrute, produit et crée de la richesse interne. Elle doit se conformer aux réglementations des États, principales courroies de transmission de la volonté politique en matière de risque transnational. Pour l’entreprise française, cela veut dire trois niveaux de réglementation : national, européen et international (conventions onusiennes, de l’OCDE, ou autres que la France a adoptées et transférées au droit français). Après l’environnement et la transparence financière, le domaine des droits humains, et en particulier la lutte contre l’esclavage moderne, est en plein développement sous l’effet des crises migratoires et des retombées humaines de guerres civiles conduisant à la multiplication des États faillis ou quasi-faillis. Ce sujet est particulièrement pertinent en Asie, où diverses filières (alimentaire, textile, bois) sont liées au travail forcé. Un article récent décrivait la présence de produits de la mer préparés en Chine par des travailleurs nord-coréens dans la filière alimentaire américaine.

Enfin, l’entreprise « savante » transforme le risque en opportunité. C’est-à-dire qu’elle crée de nouveaux produits et pénètre de nouveaux marchés fondés sur des solutions aux problèmes sociaux et/ou transnationaux, moyen supplémentaire de battre ses concurrents sur les terres à conquérir.

La nécessité de collaborer à des actions multipartites avec les États et la société civile peut être placée sous la rubrique de responsabilité sociétale ou d’action citoyenne, mais elle n’est rien d’autre qu’une adaptation à la réalité politique du XXIème siècle par une entreprise qui était déjà diplomate avant que l’État moderne n’existe. La recette de l’action sociétale n’est pas forcément compliquée, mais elle peut être chronophage. Il est donc nécessaire d’adopter une stratégie claire et de répartir les tâches non moins précisément.

1. L'entreprise aura intérêt à définir le temps qu'elle peut et veut bien investir dans ces activités, afin de ne pas être débordée par leurs implications inattendues. Liée à la gestion du temps est celle des personnes : l'entreprise devra définir précisément le nombre de collaborateurs concernés, leur localisation, leurs rapports directs et indirects et la structure locale à donner à l'activité de citoyenneté. Dans le cas d'une multinationale, la structure locale peut émaner du siège ou d'un siège régional, et doit évidemment s'y intégrer. Une étude de McKinsey , datant de novembre 2013, faisait état du peu de considération que les entreprises, même mondiales, ont donné à la question de l'organisation de la fonction sociétale, avec les inefficacités qui en découlent (perte de temps, objectifs manqués ou contradictoires, duplication, manque d'intégration à la mission globale de l'entreprise et manque d'implication de ses niveaux stratégiques).

2. Elle devra définir ses thèmes d’action (environnement, droits humains, eau, santé, droits du travail, enfants…) de manière sélective et, au départ, limitative.

3. Des thèmes d’action découle la sélection des partenaires locaux dont se rapprocher. Ces partenaires incluent des ONG, des universités, des think tanks, des institutions internationales et régionales, voire des organisations caritatives. Une cartographie de ces acteurs pourra être développée. En ce qui concerne les think tanks et les institutions, il est bon de définir la manière de participer à leurs activités, à quelles fins et à quel coût, dans quelles localités et comment intégrer cette participation à la mission citoyenne de l’entreprise. En Asie du Sud-Est, Bangkok offre maintes possibilités, puisque c’est le site régional de l’ONU et que maintes agences y sont localisées, dont la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie et le Pacifique, qui organise nombre de réunions auxquelles participent le secteur privé et qui a même établi un conseil comprenant des chefs d’entreprise. Manille est, pour sa part, le siège de la Banque asiatique de développement, alors que Singapour et Hong Kong, en tant que grandes places financières, offrent d’autres ressources, tels think tanks et sièges régionaux d’entreprises et de banques.

4. Certains thèmes ont conduit à la création de task forces au sein desquelles des entreprises concurrentes collaborent sur un thème. Cette approche se répand de plus en plus, dans la mesure où une entreprise ne peut résoudre une problématique seule et où toutes bénéficient de la solution. Nestlé a ainsi pris l’initiative de la création d’une task force sur la crevette thaïlandaise, après que ce produit fut clairement associé au travail forcé dans des conditions d’esclavage moderne.

5. Ces choix préliminaires ayant été faits, il faut ensuite passer à l’action. Soit définir des projets multi-acteurs à créer et diriger, ou auxquels participer s’ils existent déjà, avec des lignes budgétaires et de temps établies, des objectifs stratégiques et idéalement un lien au résultat.

6. C’est dans la création d’opportunités (« corporate social opportunity ») que réside le véritable retour sur investissement de ces activités et que l’entreprise revient à sa mission centrale : créer de la richesse. Parmi les produits qui incorporent divers éléments du développement pérenne, le tourisme durable (de luxe ou non) est sans doute le plus connu et le plus évident. Il s’est nettement développé en Asie, surtout depuis le tsunami de 2004 qui marqua l’essor de l’action sociétale des entreprises dans la région. La liste des secteurs où innover est longue : eau potable, énergies renouvelables, biomasse, recyclage, océans et coraux, textile, conditions de travail, préservation du patrimoine culturel et physique, pêche durable, urbanisation, transports, éducation, place des femmes dans la sphère publique, travail des seniors… L’idée n’est pas de créer une entreprise caritative, mais de donner à l’entreprise les incitations et les moyens de gagner de l’argent (sa mission) en structurant son milieu opérationnel et en y apportant des solutions.

L’imagination au pouvoir de mai 68 est déjà le slogan des entreprises gagnantes du XXIème siècle. Dans une Asie à la pensée souvent conformiste, placée au centre du monde par sa croissance et sa position géographique, un souffle d’air innovateur sera nécessaire pour éviter les pires conséquences des risques transnationaux. Cela sera d’autant plus le cas que les entreprises locales et multinationales ne seront pas toujours soumises aux mêmes obligations.