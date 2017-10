Politique

Publié hier

Tribune

Afghanistan, automne 2017 : insurrection, désolation, consternation

Un policier pakistanais marche près du site d'un attentat suicide perpétré à Kaboul le 29 septembre 2017. (Crédit : NOORULLAH SHIRZADA / AFP).

Accaparée par le drame humanitaire dans l’ouest birman (Etat de l’Arakan), hypnotisée par la fébrilité de la situation dans la péninsule coréenne, l’attention de l’opinion publique occidentale s’est dernièrement quelque peu détournée – de guerre lasse peut-être également… – de l’Afghanistan, cet inextricable et éreintant théâtre de crise asiatique ; à tort.

Seize ans après la fin (aussi précipitée que saluée en son temps par la population) de « l’Emirat Islamique d’Afghanistan » – un quinquennat de pouvoir obscurantiste taliban imposé au 31 millions d’Afghans -, la scène intérieure résonne essentiellement du son des canons, des attentats et des drames, présente des bilans humains insupportables et des exemples sans fin de mauvaise gouvernance et d’ingérence extérieure inopportune. Un panorama maussade augurant des mois à venir difficiles pour ce pays en développement exsangue, enclavé entre Asie centrale et sous-continent indien.

Retour sur cette navrante matrice afghane dont on peinera à retirer quelque once d’optimisme.

Sue la plan de la sécurité intérieure, le chaos pour quotidien

Le 25 août, un attentat suicide perpétré par « l’Etat islamique » (EI) contre une mosquée chiite du nord de Kaboul faisait une quarantaine de victimes (et une soixantaine de blessés). Le mois de septembre fut tout aussi terriblement meurtrier dans la capitale, désormais offerte aux attentats répétés (plus de 200 victimes recensées au premier semestre 2017) y compris dans ses périmètres a priori sécurisés ; à tel point que le gouvernement afghan et la coalition internationale envisagent de doubler la surface (et considérablement renforcer la sécurité) de cette Green Zone à l’appellation aujourd’hui bien galvaudée.

Le 9 septembre, journée de souvenir du commandant A. Shah Massoud, le « lion du Panjshir » assassiné seize ans plus tôt par les talibans (l’avant-veille des attentats contre le World Trade Center à Manhattan), l’influente minorité tadjik-panjshirie s’est comme de coutume répandue dans les rues de la capitale (souvent toutes armes dehors et sans grande retenue) pour pleurer son héros disparu… autant que pour critiquer la gestion des affaires nationales du Président A. Ghani, entre autres maux coupable à ses yeux de négliger ses intérêts et de défendre l’idée de pourparlers de paix avec l’insurrection radicale talibane.

Enfin, le 27 septembre, les talibans lançaient plusieurs dizaines de roquettes en direction de l’aéroport international de Kaboul (KIA) et à proximité de l’ambassade américaine, assurant avoir pris pour cible l’appareil transportant le Secrétaire américain à la Défense Jim Mattis et le Secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg, en déplacement dans ces contrées hostiles.

Sur le front des combats, le désarroi

*Dans son édition du 20 août 2017, le New York Times nous apprend que les 21 000 hommes composant les Forces Spéciales afghanes (soit 7 % des effectifs de l’armée) assurent entre 70 et 80 % des combats frontaux contre les talibans et autres combattants de l’EI. **Une quinzaine de milliers d’hommes aux 2/3 composée de troupes américaines, dont le mandat est prioritairement – mais pas seulement – centré sur la formation, le conseil et l’encadrement des forces afghanes. ***En 2016, les forces régulières afghanes ont perdu 6000 hommes ; en comparaison, depuis 2001, le bilan total des victimes de la coalition internationale (cf. OTAN) est de 3500 morts. A l’automne 2017, on ne saurait dire des combats opposant d’un côté des forces afghanes éreintées* soutenues par une coalition internationale au format réduit** qu’ils aient de quelque manière que ce soit baissé d’intensité.

A minima, on estime qu’une vingtaine de provinces (sur les 34 du pays) sont en permanence balafrées par des combats violents et meurtriers. Sur le terrain, les observateurs décomptent des bilans humains préoccupants : cet été, on estimait qu’en moyenne, les forces régulières afghanes perdaient quotidiennement une trentaine d’hommes (soldats et policiers confondus) ; soit un homme en uniforme disparaissant des effectifs toutes les 45 mn. Une volumétrie funeste insoutenable à terme***. Et, dans le même temps, on dénombrait en moyenne une dizaine de victimes civiles quotidiennement. A l’automne 2017, on ne saurait dire des combats opposant d’un côté des forces afghanes éreintées* soutenues par une coalition internationale au format réduit** qu’ils aient de quelque manière que ce soit baissé d’intensité.A minima, on estime qu’une vingtaine de provinces (sur les 34 du pays) sont en permanence balafrées par des combats violents et meurtriers. Sur le terrain, les observateurs décomptent des bilans humains préoccupants : cet été, on estimait qu’en moyenne, les forces régulières afghanes perdaient quotidiennement une trentaine d’hommes (soldats et policiers confondus) ; soit un homme en uniforme disparaissant des effectifs toutes les 45 mn. Une volumétrie funeste insoutenable à terme***. Et, dans le même temps, on dénombrait en moyenne une dizaine de victimes civiles quotidiennement.

La presse pakistanaise rapportait le 11 octobre que pour le seul mois de septembre, les forces américaines présentes en Afghanistan auraient procédé au largage de plus de 750 bombes de puissance diverse sur des cibles talibanes ou de l’Etat islamique (EI). Ainsi, entre le 1er janvier 2017 et le 10 octobre 2017, les Etats-Unis auraient largué en Afghanistan 3 238 bombes ; alors qu’en 2016, sur l’ensemble de l’année, les forces américaines n’en auraient employé « que » 1337… Soit une inflation voisine de 50 % sur un mois (503 bombardements recensés en août) s’expliquant notamment par l’évolution récente des règles d’engagement américaines sur ce théâtre de crise, dans la foulée de la « nouvelle » politique américaine en Afghanistan définie en août par le tempétueux locataire de la Maison Blanche.

Insurrection radicale : le vent en poupe

« Aussi longtemps qu’il se trouve un seul soldat américain sur notre territoire, et que les Etats-Unis continuent de nous imposer leur guerre, nous (talibans), armés d’un moral au plus haut, poursuivrons notre djihad ». Le propos récent du porte-parole de l’insurrection obscurantiste talibane a le mérite d’être clair ; et peu importe semble-t-il à la direction de ce mouvement islamo-terroriste de subir des pertes humaines également très lourdes (de l’ordre de 10 000 victimes par an)…

*L' »Emirat Islamique (taliban) d’Afghanistan » entre 1996 et 2001 ; reconnu par une poignée seulement de pays, dont le Pakistan, l’Arabie Saoudite et les Emirats Arabes Unis. Depuis qu’ils furent chassés du pouvoir* fin 2001 – mais non défaits militairement alors par les forces de la coalition internationale associées à l’Alliance du nord (forces tadjiks du commandant Massoud) -, les talibans n’ont jamais étendu leur emprise (contrôle total ou partiel) sur une portion si importante du territoire afghan, évaluée aujourd’hui à minima à 50 % de ces 652 000 km² enclavés entre Asie centrale (au nord) et sous-continent indien (au sud-est). Depuis qu’ils furent chassés du pouvoir* fin 2001 – mais non défaits militairement alors par les forces de la coalition internationale associées à l’Alliance du nord (forces tadjiks du commandant Massoud) -, les talibans n’ont jamais étendu leur emprise (contrôle total ou partiel) sur une portion si importante du territoire afghan, évaluée aujourd’hui à minima à 50 % de ces 652 000 km² enclavés entre Asie centrale (au nord) et sous-continent indien (au sud-est).

Par nature retors, le paysage insurrectionnel afghan du moment ne s’oriente guère vers l’apaisement, bien au contraire ; sur le terrain, on constate avec inquiétude le rapprochement opérationnel de plus en plus fréquent entre ses deux branches – hier rivales voire ennemies – les plus redoutées : les talibans et l’Etat Islamique (EI). Une alchimie de fort mauvais augure.

Donald Trump et la « nouvelle stratégie américaine pour l’Afghanistan »

*D. Trump déclarait en 2012 dans un de ses innombrables tweets au sujet de l’Afghanistan : « Afghanistan is a complete waste. Time to come home ! » En plein cœur de l’été, le chef de l’Etat américain – longtemps très sceptique* quant à l’opportunité pour les Etats-Unis de demeurer physiquement et matériellement investis dans cet inextricable bourbier – laissait enfin connaitre les contours de sa « stratégie pour l’Afghanistan » ; une clarification plus attendue que marquée par les originalités, cette énième mouture – façonnée autour d’une matrice combinant le (ré)ajustement de l’emploi de la force militaire à un volet diplomatique particulier (à l’endroit du Pakistan notamment) – faisant quelque écho à celle de son prédécesseur à la Maison Blanche, le plus mesuré et courtois Barack Obama. En plein cœur de l’été, le chef de l’Etat américain – longtemps très sceptique* quant à l’opportunité pour les Etats-Unis de demeurer physiquement et matériellement investis dans cet inextricable bourbier – laissait enfin connaitre les contours de sa « stratégie pour l’Afghanistan » ; une clarification plus attendue que marquée par les originalités, cette énième mouture – façonnée autour d’une matrice combinant le (ré)ajustement de l’emploi de la force militaire à un volet diplomatique particulier (à l’endroit du Pakistan notamment) – faisant quelque écho à celle de son prédécesseur à la Maison Blanche, le plus mesuré et courtois Barack Obama.

Dans son allocution du 21 août présentant son « projet » pour l’Afghanistan, l’atypique chef de l’exécutif américain s’est montré volontaire, convaincu : « Nous allons nous battre pour gagner. A compter de ce jour, la victoire adoptera une définition précise : attaquer nos ennemis, détruire l’Etat islamique, écraser Al-Qaïda, empêcher les talibans de s’emparer de l’Afghanistan, arrêter les attaques terroristes contre l’Amérique avant qu’elles ne surviennent ».

Précisant son propos, dans un souci « d’effort inclusif visant à stabiliser toute l’Asie méridionale », l’ancien magnat de l’immobilier appela l’Inde à s’investir plus avant en Afghanistan (économiquement en premier lieu) en soutien des efforts américains – et en réponse aux vœux d’un gouvernement afghan volontiers indophile -, et, dans son style fleuri, sortit l’artillerie lourde à destination de l’ambivalent « best non-Nato ally » de l’Amérique (statut défini en 2004 par le Président G.W. Bush), la République Islamique du Pakistan.

« Nous ne pouvons plus demeurer silencieux sur le fait que le Pakistan abrite des organisations terroristes. Nous accordons (au Pakistan) des milliards et des milliards de dollars alors même que ce pays accueille des terroristes que nous combattons (en Afghanistan). Cela va devoir changer ; et changer immédiatement ».

On comprend sans mal que cette sommaire présentation reçut un accueil plus enthousiaste à New Delhi qu’à Islamabad, où l’omnipotente caste des généraux en habits kaki a pour une fois dû passer par toutes les couleurs de l’arc en ciel…

Un pouvoir central faible et disputé

*Le 29 septembre 2014 après un scrutin à deux tours « tourmenté » ; dans des circonstances restant sujettes à discussion. Trois ans précisément après son entrée en fonction*, s’il s’agissait de manier un euphémisme de circonstance, on dirait alors que l’aura du Président A. Ghani a nettement perdu de son éclat avec l’exercice du pouvoir, que le nombre de ses soutiens domestiques est ramené à des proportions plus congrues, que son autorité auprès d’une population exténuée par les décennies de crises, de drames en tous genres et de conflit se borne (et encore…) aux limites extérieures de la capitale, enfin, que sa capacité à œuvrer au profit de la réconciliation nationale – un concept local des plus abscons – et de la paix n’a pas complètement convaincu… Trois ans précisément après son entrée en fonction*, s’il s’agissait de manier un euphémisme de circonstance, on dirait alors que l’aura du Président A. Ghani a nettement perdu de son éclat avec l’exercice du pouvoir, que le nombre de ses soutiens domestiques est ramené à des proportions plus congrues, que son autorité auprès d’une population exténuée par les décennies de crises, de drames en tous genres et de conflit se borne (et encore…) aux limites extérieures de la capitale, enfin, que sa capacité à œuvrer au profit de la réconciliation nationale – un concept local des plus abscons – et de la paix n’a pas complètement convaincu…

*Rédhibitoire dans l’histoire récente du pays, à l’instar des années de guerre civile du début de la décennie 90 balisant peu après l’arrivée au pouvoir des talibans (1996). Une tendance malheureuse – constatée et dénoncée en son temps chez son prédécesseur H. Karzai – à l’hypercentralisation du pouvoir et à l’autoritarisme – que restent-ils à ce propos des compétences du Chief Executive (avatar afghan du poste de 1er ministre) Abdullah Abdullah ? -, le recours aux potentats locaux – parfois de sinistre réputation* – pour relayer son agenda dans les provinces, des promesses politiques nationales non-tenues (comme les élections parlementaires non-organisées), hypothèquent en se combinant le crédit (déjà relatif) de l’autorité de l’Etat. Une tendance malheureuse – constatée et dénoncée en son temps chez son prédécesseur H. Karzai – à l’hypercentralisation du pouvoir et à l’autoritarisme – que restent-ils à ce propos des compétences du Chief Executive (avatar afghan du poste de 1er ministre) Abdullah Abdullah ? -, le recours aux potentats locaux – parfois de sinistre réputation* – pour relayer son agenda dans les provinces, des promesses politiques nationales non-tenues (comme les élections parlementaires non-organisées), hypothèquent en se combinant le crédit (déjà relatif) de l’autorité de l’Etat.

La paix, ce mirage

Certes, il y a bien cette annonce (21 août) du Secrétaire d’Etat américain R. Tillerson déclarant « soutenir sans préconditions le principe de pourparlers de paix entre le gouvernement afghan et les talibans » ; ou encore la conviction du chef de l’Etat afghan A. Ghani du bien-fondé de cette démarche nonobstant la violence exponentielle déployée sur le terrain des combats et dans le recours à la terreur par l’insurrection talibane et ses alliées, pour alimenter l’illusion, à terme, d’une possible cessation négociée des hostilités.

Encore faudrait-il que la nébuleuse islamiste radicale, que certaines capitales régionales impliquées depuis des décennies dans une ingérence de tous les instants dans les « affaires afghanes », trouvent quelque intérêt à se prêter à l’exercice ; de Kaboul à Kandahar, de Hérat à Jalalabad, ce n’est hélas pas exactement ce que l’on peut observer en cette entame automnale contrariée.