Pékin doit répliquer si Washington frappe Pyongyang d'abord, selon la presse chinoise

En parallèle, la guerre des mots se poursuit. A Washington, Trump n’a pas l’intention de faire profil bas. Le milliardaire a certes suscité un tollé national et à l’étranger après ses propos sur le « feu et la colère » promis à à la Corée du Nord . Mais ce n’est pas ce qui l’occupe. « Peut-être que ce n’était pas assez ferme », a-t-il renchéri ce jeudi 10 août, toujours depuis son Club de golf dans le New Jersey. Jusqu’où faut-il aller ? Le locataire de la Maison-Blanche ne donne pas de précision sur ses plans. Et fait même monter le suspense : « Vous verrez, vous verrez », a-t-il fait miroiter aux journalistes. Pour lui, la situation a trop duré, et puisque aucun de ses prédécesseurs n’a réussi à trouver une solution en négociant, il préfère utiliser la méthode forte. « Quelqu’un doit bien le faire », défend-il. Et de réitérer ses menaces de destruction de la Corée du Nord en cas d’attaque sur Guam.Furieux, 60 élus démocrates au Congrès ont adressé une lettre au secrétaire d’État Rex Tillerson, lui demandant de modérer le président américain. « Ces déclarations sont irresponsables et dangereuses, et sont une bénédiction pour la propagande de la Corée du Nord qui cherche depuis longtemps à présenter les États-Unis comme une menace pour son peuple », s’indigne la lettre citée par le New York Times . L’ancien président Jimmy Carter, qui s’est rendu trois fois à Pyongyang à titre privé, s’est invité dans le débat : « En plus d’éviter la rhétorique belliqueuse, nos dirigeants doivent encourager le dialogue entre la Corée du Nord et les autres pays, notamment la Chine et la Riussie. » Mais comme le rappelle le secrétaire de la Défense Jim Mattis, « le peuple américain a élu le président » : il n’est donc soumis à aucune censure et peut s’exprimer comme il l’entend.