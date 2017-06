Corée du Sud : la confidente de l'ex-présidente condamnée à trois ans de prison

« Est-il vrai que l’accusée Park Geun-hye a montré sa gratitude pour les 11,1 milliards de wons offert par SK et a demandé à continuer cette coopération ? »demande le procureur, « Oui » répond Chey Tae Won, directeur de la deuxième plus grande chaebol sud-coréenne SK rapporte le Straits Times . D’ailleurs, le 23 juin, le tycoon sud-coréen Chey a soutenu les allégations portées par les procureurs sur Park Geun-hye. Chey faisait partie des sept tycoon ayant profité d’un rendez-vous confidentiel avec la présidente où elle leur aurait demandé des dons pour les fondations culturelles et sportives de Choi. SK aurait fait un don de 11,1 milliards de won à l’une des fondations, un collaborateur de Park lui en aurait demandé 9 milliards de plus, ce qu’il aurait refusé. Park a nié : selon elle, ces compagnies ont volontairement fait ces dons. Chey a admis avoir profité de ses entretiens pour demander au gouvernement son approbation pour des fusions, des acquisitions ainsi qu’une libération anticipée de son frère. L’héritier de Samsung a également été arrêté et est actuellement jugé, même si il a nié avoir demandé des faveurs à l’ancienne présidente, ajoutant que son entreprise a été victime de chantage.Si Park Geun-hye est reconnue coupable de corruption, elle pourrait encourir au minimum 10 ans de prison et au maximum une sentence à vie.