L'intelligence artificielle en Chine : le nouveau "Grand Bond en Avant" ?

"Hello AI !", "Salut l'intelligence artificielle !" Des visiteurs chinois expérimentent l'intelligence artificielle dans le Baidu AI Bus lors d'une exposition de vulgarisation scientifique organisée par le géant chinois des moteurs de recherche à Nankin, dans la province chinoise du Jiangsu, le 8 septembre 2017. (Crédits : CHENG JIABEI / IMAGINECHINA / via AFP)

La Chine « atelier du monde » et empire de la copie ? C’était vrai jusqu’aux années 2000. Les années 2010 ont inauguré un nouvel âge : celui d’une Chine en avance sur le reste du monde. Les Chinois ont ainsi développé le « m-paiement » (ou paiement via le mobile) au point que la moitié des smartphones dans le pays sont équipés d’applications de paiement. De même, le développement de nouvelles technologies a permis aux Chinois de prendre confiance dans leurs capacités à innover. Dès lors, la Chine s’est lancée dans la course à l’intelligence artificielle, avec pour objectif de prendre la première place mondiale aux Etats-Unis en 2025.

La nécessité d’une intelligence artificielle chinoise

Si tout le monde parle autant d’intelligence artificielle (IA), c’est grâce au développement des NTIC dans les dernières décennies. Chaque jour, les grands groupes des NTIC approfondissent leur compréhension du sujet, mais ils sont majoritairement américains, avec un accès à des données du monde entier. La Chine est donc face à un choix : laisser ces multinationales développer leurs IA et leur fournir un accès aux données des citoyens chinois, ou développer ses propres outils pour se différencier du reste du monde.

Malgré l’accès impossible à Facebook ou Google, l’écosystème digital particulier de la Chine a donné naissance à de nombreux autres pure players. Ces derniers ont leurs propres utilisateurs, qui créent chaque jour des quantités phénoménales de données. La Chine, en retard en apparence face aux géants des GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon) pourrait cependant sortir vainqueur de cette course mondiale à l’intelligence artificielle

Le Big Data en Chine et son importance pour le développement d’une intelligence artificielle

Le Big Data en Chine est devenu l’outil technologique le plus à même de révolutionner la façon dont les entreprises communiquent avec leurs clients. Pour rappel, le Big Data concerne les données trop lourdes pour être analyser de manière conventionnelle, et requièrent donc des programmes particuliers pour leur analyse et leur compréhension. Les IA sont donc devenues ces programmes capables de comprendre les consommateurs grâce aux données collectées.

Actuellement, ces données sont largement basées sur les habitudes des consommateurs : que recherchent-ils sur Internet, quel est leur processus d’achat, quelles sont leurs réactions vis-à-vis d’une marque ou d’un produit… Ces données représentent des mines d’or pour les entreprises qui peuvent ainsi mieux connaitre leurs clients.

En Chine, les données sont largement issues des sites des géants du BAT (Baidu, Alibaba et Tencent), les trois grandes entreprises technologiques du pays. Chacune d’elles engrangent aujourd’hui des quantités faramineuses de données. Baidu étant un moteur de recherches, ses données lui donnent une certaine importance sur les profils digitaux des Chinois, tandis qu’Alibaba, de par ses multiples plateformes e-commerce, a différents types de données (financières, modes de consommation, adresses…). Tencent s’est davantage focalisé sur les réseaux sociaux (WeChat, Weibo…) mais également sur les jeux vidéos (League of Legends, Honor of Kings…). Cependant, si ces méga-entreprises collectent massivement les données des utilisateurs, elles ne savent pas forcément les exploiter.

L’intelligence artificielle chinoise viendra-t-elle d’une start-up ?

L’innovation des robots, des assistants domotiques, des voitures intelligentes, des systèmes autonomes ou encore des objets connectés sont autant de domaines requérant une intelligence artificielle afin de se développer. Si aujourd’hui, les entreprises chinoises doivent passer par les IA d’IBM, Google ou Microsoft pour leurs produits, cela pourrait changer à l’avenir. Les investissements du gouvernement chinois ont donné naissance à des multitudes de start-ups à travers le pays, cherchant à développer leur propre intelligence artificielle ou du moins, ne requérant plus les IA étrangères. Pékin a ainsi annoncé des investissements à hauteur de 150 milliards de yuans (19.15 milliards d’euros) jusqu’en 2020, à destination des universités, incubateurs et start-ups pour le développement des IA en Chine. Cet investissement pourrait être augmenté à 400 milliards de yuan (51.11 milliards d’euros). Ces investissements ont pour objectif de favoriser l’innovation et la création de nouvelles technologies, afin de donner naissance à l’IA chinoise.

La valeur industrielle de l'artificielle en Chine en projections de 2016 à 2030. (Copyright : Daxue Consulting)

Les développements de l’IA en Chine

Si Google a lancé le développement de sa Google Car aux Etats-Unis, Baidu n’est pas en reste. Après avoir dépensé plus de trois milliards d’euros, la firme chinoise a vu son projet d’intelligence artificielle rapidement évoluer. Ses investissements majeurs ont profité à trois domaines : la reconnaissance d’images, la réalité augmentée (AR) et l’apprentissage profond (deep learning), lequel permet à l’IA de faire des liens entre différents éléments de données.

Tous ces investissements finissent aujourd’hui par payer : la reconnaissance d’images de Baidu est plus précise que celle de Google (95,4 % contre 95,2 %), tandis que les ingénieurs de Baidu se disent « confiants » : leur IA pourra également battre un champion de go, et ainsi faire jeu égal avec l’IA de Google. Aujourd’hui, le défi relevé par les ingénieurs de Baidu est cependant la reconnaissance vocale, une nécessité face à Siri d’Apple, Cortana de Microsoft ou Google Now.

Si ces investissements ressemblent à un pari, c’est une nécessité aux yeux des dirigeants de Baidu, qui voient les succès de Google et autres compagnies américaines comme un challenge aux entreprises chinoises. En effet, bien que la firme cofondée par Robin Li soit l’un des plus connues du pays, avec une technologie de recherche aussi pointue que celle de Google, l’entreprise est encore surnommée « le Google chinois » dans le reste du monde.

L’obtention de données en Chine

Si elle ne dispose pas des données gargantuesques des Google, Facebook ou Amazon, les gênants du numérique chinois ont développé depuis le début des années 2000 un écosystème virtuel propre à l’émir du milieu. Baidu, Alibaba et Tencent ont développé une très forte emprise sur le digital chinois, notamment Tencent qui gère la quasi-totalité des réseaux sociaux dans le pays, avec WeChat et Weibo.

WeChat est l’application de choix pour récupérer des données sur les utilisateurs. Avec 800 millions d’utilisateurs enregistrés, et des fonctions allant de la messagerie au paiement mobile, l’application peut relever de nombreux usages de la vie digitale : habitudes de consommation, lieux d’achats, fidélité à une marque… Les données collectées peuvent ainsi être analysées, et permettent à Tencent de prédire les actions de ces consommateurs, à un niveau micro que les entreprises étrangères ont encore des difficultés à obtenir.

En effet, si les entreprises à l’étranger sont indénombrables dans la création de données, leur nombre est beaucoup plus réduit en Chine. Ne serait-ce que pour les réseaux sociaux, WeChat et Weibo sont de loin les plus utilisés, quand les autres sont minoritaires. On retrouve dès lors un paysage moins éclaté. Bien que nombre de start-ups ayant leurs propres données aient vu le jour (notamment dans l’économie collaborative), les grands groupes cherchent à nouer des partenariats avec elles pour en obtenir les données exclusives.

Ainsi, les deux grandes plateformes de paiement mobile WeChat et Alipay proposent des systèmes de location de vélos ou de livraison de nourriture identiques en termes de services, qui leur fournissent des données précieuses sur les habitudes alimentaires des Chinois. Ces services, relativement nouveaux en Europe, permettent aux entreprises de livraison de définir quels types de restaurants mettre en avant sur leurs plateformes, mais aussi qui souhaite se faire livrer et à quelles heures, permettant de mettre en place des plages horaires pour ses livreurs.

L'ubiquité des systèmes de paiement mobile prouvée par un petit "Coffee Shop" à Shanghai qui n'accepte que les dans QR code. (Credit : Daxue Consulting)

Les possibilités de l’IA en Chine

Les données chinoises sont particulièrement intéressantes pour les grands groupes qui cherchent à développer une intelligence artificielle. En effet, une large majorité des Chinois a adopté le paiement mobile, facilitant l’obtention de données sur la consommation, dans les supermarchés ou dans les magasins de vêtement. Ces données permettent de dresser un profil de chaque consommateur et de chaque groupe, et de mieux les connaître afin de leur proposer toujours des offres plus intéressantes.

L’exemple le plus récurrent vient d’Alibaba, le consortium d’e-commerce. Grâce à son « Jour des Célibataires » chaque 11 Novembre (11/11), les soldes du site entraînent une véritable folie d’achats. L’édition 2017 a ainsi généré un chiffre d’affaires de 25 milliards de dollars en une seule journée ! Si toutes les données des achats sont analysées, cela reviendrait à prévoir quels articles se sont le mieux vendus, auprès de quelles tranches d’âge, dans quelle région de Chine ou encore à quelle fréquence les consommateurs achètent ce produit.

L’IA chinoise pourrait ainsi donner naissance à une plus grande consommation en Chine, avec une meilleure précision dans l’envoi de publicités (mobiles ou autre). L’année 2017 a été 39 % plus productive que 2016, ce qui pourrait améliorer les performances annuelles du géant du e-commerce, mais également celles des magasins participants au « Jour des Célibataires ».