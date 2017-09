Chine : l'épisode oublié des manifestations anti-françaises à Tianjin (1916-1917)

Fleur Chabaille-Wang est docteur en histoire et chercheuse associée à l’Institut d’Asie orientale de Lyon, spécialiste de la Chine urbaine aux XIXème et XXème siècles. Elle a notamment enseigné l’histoire et la langue chinoises à l’Inalco (Institut national des langues et civilisations orientales). Ses recherches portent sur l’histoire des concessions étrangères de Tianjin, Shanghai et Hankou qu’elle tente de mettre en perspective. Elle étudie plus particulièrement les stratégies expansionnistes des impérialismes étrangers et l’évolution du nationalisme chinois. Elle a également analysé un fonds photographique et filmique qui dépeint la Chine des années 1930 à travers l’objectif d’un militaire français. Ce travail a été publié en 2016 sous la forme d’un récit visuel . Lauréate de la première édition de la bourse Wu Jianmin pour les échanges de la jeunesse franco-chinoise en 2017, elle est par ailleurs très investie dans le domaine de la coopération culturelle et éducative entre les deux pays. La suivre sur Twitter